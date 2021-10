‘Helft van aantal coronadoden in Suriname is van Afro-Surinaamse afkomst’

Bijkans de helft van het aantal coronadoden in Suriname in de maand september, is van Afro-Surinaamse afkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Binnen deze groep is afgerond 41% van creoolse afkomst en afgerond 9% Marron.

De tweede grootste groep betreft Hindoestanen/Hindoes met ruim 24%, gevolgd door Javanen met ruim 17%. Deze cijfers kwamen naar voren tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) op dinsdag 12 oktober.

De uiteenzetting is in het filmpje hieronder te zien: