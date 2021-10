Zware aanrijding tijdens lockdown nadat automobilist geen voorrang verleent

Ook tijdens de lockdown zondagavond in Suriname, was het raak in het verkeer. Op de kruising van de Dokter Sophie Redmondstraat en de Hofstraat verzuimde een automobilist voorrang te verlenen, waarna er een aanrijding tussen twee auto’s plaatsvond.

Een van de voertuigen kwam daarbij tegen een poort van een gebouw terecht en raakte zwaar beschadigd. Ook de andere auto liep flinke schade op. Één persoon raakte gewond.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in, om het slachtoffer te vervoeren naar de Spoedeisende Hulp. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.