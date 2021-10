Lichaam aangereden Guyanese voetganger nog steeds in mortuarium

Op zaterdag 25 september jongstleden vond een aanrijding plaats aan de van Idsingaweg in het district Nickerie. Daarbij werd de 65-jarige voetganger Mohan Budhu, die de Guyanese nationaliteit bezit en in Suriname woont, van achteren aangereden door de 36-jarige autobestuurder S.V.

Na de aanrijding werd het slachtoffer als gevolg van een rechterbeenfractuur opgenomen in het Mungra Medisch Centrum (MMC), waarna hij op donderdag 30 september 2021 in de ziekeninstelling kwam te overlijden. Zijn lijk werd in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

Na obductie is komen vast te staan dat het slachtoffer door inwendige bloedingen ten gevolge van de aanrijding is komen te overlijden.

De bestuurder S.V. bleek bij de aanrijding niet onder invloed van alcoholhoudende dranken te verkeren. Zijn rijbewijs is in het belang van het onderzoek wel ingevorderd. Het onderzoek wordt verricht door de Verkeersonderzoek Unit Regio-West.

Het lijk van het slachtoffer Mohan Budhu ligt opgebaard in het mortuarium van het MMC. Aangezien er tot nog toe geen familieleden van het slachtoffer bekend zijn, vraagt de politie de gemeenschap, indien de nabestaanden bij hen bekend zijn, dit zo spoedig mogelijk door te geven.

De nabestaanden kunnen contact opnemen met de Verkeersonderzoek Unit Regio-West op het telefoonnummer 231122, dan wel de dichtstbijzijnde politiebureau.