15-jarig meisje vermoedelijk met 37-jarige oom van huis weggelopen

In Commewijne is de 15-jarige Hema Nepal (foto) sinds donderdag 7 oktober om 10 uur ’s avonds na een woordenwisseling met haar moeder niet meer gezien. Het vermoeden bestaat dat Hema in gezelschap is van de 37-jarige A.S.

De moeder van Hema is het er niet mee eens dat haar dochter een relatie heeft met A. Hij is de man van de zus van Hema’s moeder en heeft 3 kinderen met de zus.

Hema had na dit meningsverschil met haar moeder naar A. gebeld en gezegd dat haar moeder haar het huis heeft uitgezet.

De familie heeft het vermoeden dat Hema is vertrokken met A. Er is meerdere malen gebeld naar het mobiel van de man, maar zonder resultaat. Zijn vrouw heeft ook aangegeven, dat hij niet thuis is en dus ook niet waar hij momenteel is.

Er is toen geprobeerd aangifte te doen bij de politie aldaar, maar de moeder moest naar Opa Doeli om de aangifte daar te doen. Deze is inmiddels gedaan bij Opa Doeli terzake schaking en ontucht.

Een ieder die Hema heeft gezien wordt gevraagd contact op te nemen op het mobielnummer 851-7543 of Opa Doeli: 404-679.