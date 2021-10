Circa SRD 75.000 buitgemaakt bij roofoverval op KFC

Donderdagavond tegen sluitingstijd, rond 00.00 uur, is een roofoverval gepleegd bij de fastfoodzaak KFC aan de Lalla Rookhweg in Suriname. Daarbij is ongeveer SRD 75.000 buitgemaakt. Twee mannen, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen, kwamen op de plaats en pleegden de roofoverval.

Zij zaten op een bromfiets zonder kenteken en hadden valhelmen op. De rovers vielen de manager aan en bedreigden hem met het vuistvuurwapen.

Het buitgemaakte geld is uit de brandkast weggenomen. Zij verlieten de plek na de roofoverval op de bromfiets.

De politie is na de melding naar de plaats gegaan voor een onderzoek.