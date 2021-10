Dorpen Boven Suriname stellen voorlichting COVID-19 op prijs

De afgelopen dagen heeft het zuiden van Suriname te maken gehad met meer positieve COVID-19 gevallen. Dit is veelal te merken in de inheemse dorpen Pelele Tepoe en Apetina. Van de besmette personen is tot nu toe geen melding gedaan dat zij in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Hun situatie is namelijk niet zorgwekkend.

De Medische Zending (MZ) is de afgelopen week richting Zuid-Suriname geweest voor voorlichting over en vaccinaties tegen het virus. Maureen Van Dijk-Wijngaarde, onderdirecteur Medische Zaken van MZ heeft tijdens een gisteren gehouden persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de situatie in Suriname is. “Er kan veel gebeuren in een week tijd”, zegt ze.

De functionaris geeft aan dat MZ het dorp Kawemhakan heeft aangedaan voor malaria awareness sessies, waarbij Covid-19 is meegenomen in het programma. Het is volgens haar gebleken dat de mensen in de dorpen steeds meer informatie krijgen. “Er was zelfs een pastor die de Wajana-taal heel goed spreekt. Hij probeerde de dorpsbewoners te overhalen of uit te leggen wat de voordelen zijn van het vaccin”, laat een tevreden Van Dijk optekenen.

Volgens haar hebben de bewoners uit het gebied de voorlichting op prijs gesteld. De eerste vaccinaties in het dorp Laduani zijn ook een feit. De inzet van de mensen om het dorp, dat grenst aan de Surinamerivier in het district Sipaliwini, te bereiken is prijzenswaardig. “Zij hebben zich niet alleen massaal geregistreerd, maar huurden zelfs een boot in om het dorp te bereiken om zich te laten inenten tegen Covid-19.”

Onderdirecteur Van Dijk legt dan ook de nadruk op de wijze waarop de dorpelingen zich hebben gebundeld om hun prikje te halen.