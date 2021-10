Vijf gewapende rovers overvallen echtpaar in woning

Een echtpaar dat sliep, is vanochtend omstreeks 04.00 uur in zijn woning aan de Virolastraat in Paramaribo overvallen. Vijf criminelen hebben hen gekneveld en beroofd.

De rovers waren gewapend met vuistvuurwapens en droegen de slachtoffers op geen lawaai te maken. De daders hadden hun gezichten bedekt met doeken.

De criminelen plaatsten een ladder om te klimmen op de bovenverdieping van waar zij in de slaapkamer van het echtpaar gingen. Zij knevelden de slachtoffers en namen SRD 6000 en USD 2000 weg.

Na de daad sloegen de verdachten op de vlucht. Dr politie werkt aan hun opsporing en aanhouding.