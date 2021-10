Brunswijk zal benoemingen van familieleden niet terugdraaien

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft woensdag laten weten dat hij niet van plan is om de vele benoemingen van zijn familieleden, waaronder zijn broer, terug te draaien. Dat zei de vp in een gesprek met ABC Online Nieuws.

“Wanneer iets niet correct is gegaan ben ik mans genoeg om dat terug te draaien. Maar als iemand iets verdient, laat ik me niet leiden door kritiek”, aldus Brunswijk die vroeg of zijn familie niet mag eten.

Brunswijk vraagt zich af, of je familieleden geen functies meer kunnen krijgen omdat je bijvoorbeeld vicepresident van Suriname ben geworden.

Kijk en luister hier naar het fragment.