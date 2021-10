Man kapt zwager in gezicht, armen en been na ruzie

Een man heeft zijn zwager dinsdagochtend bij een woning aan de Nieuwe Charlesburgweg gekapt in zijn gezicht, armen en een been. Het slachtoffer bloedde hevig en is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De mannen kregen ruzie met elkaar over een nog onbekende kwestie. Op een bepaald moment heeft de verdachte toen zijn zwager gekapt.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance voor het slachtoffer.

De zonen van Hermandad in Suriname zijn nog bezig met het onderzoek om na te gaan wat zich precies op de locatie heeft afgespeeld.