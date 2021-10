8 coronadoden en 363 nieuwe besmettingen op dinsdag 5 oktober

In Suriname zijn dinsdag 5 oktober weer 8 coronadoden genoteerd. Hierdoor is het aantal personen dat, sinds de start van de pandemie, in Suriname overleden is aan de gevolgen van COVID-19 besmetting gestegen naar 927.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. De sterfte cijfers van de afgelopen dagen en ook van 5 oktober zijn op dagbasis in Suriname hoger dan de cijfers in Nederland. Daar werden op 5 oktober 7 coronadoden genoteerd.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 363 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 904 keer testen. Het besmettingspercentage komt hierdoor uit op 40,15%.

De cijfers van dinsdag 5 oktober 2021: