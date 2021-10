Woning vermoedelijk in brand gestoken na familieruzie

Een laagbouwwoning aan de Sidodadiweg in Suriname is zaterdagavond compleet verwoest door brand. Het vermoeden bestaat dat de woning in brand is gestoken na een familieruzie, meldt Starnieuws vandaag.

Nadat de Surinaamse brandweer rond 18.30u de melding kreeg, trof zij bij aankomst op het adres te Lelydorp een uitslaande brand aan. De manschappen startten meteen met bluswerkzaamheden en hadden de brand ruim anderhalf uur later onder controle.

Volgens de nieuwssite was een familielid, dat in het huis woonde, zaterdag langs geweest om haar spullen op te halen. Kort daarna stond de woning in brand. Zowel de woning als de inboedel zijn compleet vernietigd door het vuur.

Of er daadwerkelijk sprake is van brandstichting wordt nog door de politie onderzocht.