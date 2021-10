Bromfietser zwaargewond na aanrijding met auto die geen voorrang verleent

Opnieuw is een bromfietser in Suriname zwaargewond geraakt, na een aanrijding met een auto die geen voorrang verleent. Ditmaal zaterdagavond aan de Kwattaweg nabij de Van Esveldstraat.

De auto reed vanuit de richting van de Eerste Rijweg, gaande in de richting van de Van Idsingastraat. De bromfietser kwam vanuit de tegengestelde richting. De automobilist wilde op een gegeven moment rechts afslaan in een inrit, maar lette daarbij niet op de aankomende brom.

Er volgde een aanrijding waarbij de bromfietser tegen de auto knalde. Hij ‘vloog’ daarbij van zijn brommer en kwam tegen een andere auto, die achter de veroorzaker reed, aan.

Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en is hevig bloedend door een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.

Deze week verloor een 19-jarige jongeman het leven toen een soortgelijke aanrijding plaatsvond te Commewijne.

De bromfietser werd ter plaatse behandeld in de ambulance.