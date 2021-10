Voltallige regering aanwezig op regeringspersconferentie 4 oktober

Aanstaande maandag wordt er weer een regeringspersconferentie in Suriname gehouden. Volgens de Communicatiedienst Suriname zal de voltallige regering daarbij aanwezig zijn.

Tijdens deze persconferentie gaan de diverse bewindslieden in op een aantal actuele zaken in het land. De aangemelde vertegenwoordigers van mediahuizen, mogen daarna in rondes vragen stellen.

De persconferentie vindt plaats op maandag 4 oktober om 11.00u op het terrein van het perscentrum. Zoals gebruikelijk zal deze persbijeenkomst live te zien zijn via verschillende online kanalen.