Ontzielde lichaam Eddy Jozefzoon in appartement aangetroffen

In dit pand in Paramaribo, is vanmorgen het ontzielde lichaam van Eddy Jozefzoon aangetroffen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 08.00u in de ochtend gebeurde bij het HH Cabellgebouw, op de hoek van de Keizerstraat en de Malebatrumstraat in Suriname. Oud-raadsadviseur Jozefzoon zou daar woonachtig zijn.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Jozefzoon stond voornamelijk bekend als topadviseur van de Surinaamse ex-president Bouterse. Tegenwoordig was hij ook adviseur van vicepresident Ronnie Brunswijk.