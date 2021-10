‘Waargenomen jaguars vermoedelijk jong; geen direct gevaar voor mens’

Naar aanleiding van de berichtgeving van het Korps Politie Suriname, dat er jaguars zijn waargenomen in een boom te Kwatta, vermoedt de organisatie NeoWild dat het gaat om relatief jonge dieren die net weg zijn bij hun moeder. Dat schrijft zij zaterdag in een uitgebreid bericht.

Jongen blijven over het algemeen gedurende 24 maanden bij de moeder waarna ze onafhankelijk worden. De observatie is dat zo’n jong dier meestal nog geen eigen homerange bezit en kan dus gedurende het begin van zijn onafhankelijkheid wat rondzwerven in het proces van een eigen woongebied uitkiezen.

Gedurende deze periode kunnen jaguars ook nog familiair met elkaar samenleven, hetgeen wel verandert naarmate ze hun volwassenheid hebben bereikt en dus volledig solitair worden. Wanneer er meerdere jongen tot een nest behoren kunnen ze als ze bij de moeder weggaan, vaak nog bij elkaar blijven. Dit kan dus de 3 dieren samen in een boom verklaren, zegt NeoWild.

De organisatie schrijft:

“…Verder willen we aangeven dat jaguars over het algemeen de mens vermijden en er zijn ook maar heel weinig ongelukken met jaguars bekend.De kust bossen van Saramacca en Paramaribo hebben waarschijnlijk nog een goede populatie jaguars en de gesignaleerde dieren behoren waarschijnlijk tot die populatie. Het verplaatsen van de dieren naar een andere locatie is dus waarschijnlijk helemaal niet nodig.

Onder natuurlijke omstandigheden hebben bossen van Suriname jaguars. Ze dragen er in belangrijke mate aan bij dat deze bossen in balans blijven door een evenwicht te bewaren tussen predatoren en prooidieren. Ze voorkomen dat prooidieren waarop ze jagen te talrijk worden in een ecosysteem en dus bijvoorbeeld overbegrazing of overpredatie van zaden ontstaat.

Het herlocaliseren van een jaguar naar een bos verder weg van mensen (‘onbewoond gebied’), is dus niet altijd een logische oplossing. De reden daartoe is dat het dier dan wordt geplaatst in een bestaand woongebied/populatie van andere jaguars, waar het dier geen territorium heeft en er dus grote kans bestaan dat er competitie zal toenemen.

Uit onderzoek is gebleken dat het een laag succespercentage heeft, waarbij veel van de jaguars niet lang overleven of terugkeren naar hun oorspronkelijke locatie. Een waarneming van jaguars aan een bosrand is dus niet zo gek en vormt geen direct gevaar voor de mens. Desalniettemin kunnen er maatregelen genomen worden om conflictsituaties te voorkomen in zulke gebieden.

Als het om vee en huisdieren gaat kan het risico op predatie verkleind worden door deze niet te dicht bij de bosrand te laten loslopen, vooral als het donker is. Watervoorziening voor de dieren dient niet in de buurt van de bosrand geplaatst te worden. Ook het gebruik van een omheining kan helpen om het risico verder te verkleinen. Zulke maatregelen dragen bij aan een goede samenleving tussen de gemeenschap en onze prachtige jaguars…”

