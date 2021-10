Nieuwe website voor aanvraag domeingronden in Suriname

Afgelopen vrijdag is op het presidentieel paleis de registratiewebsite voor het aanvragen van domeingrond officieel gelanceerd. Elke Surinamer die ouder is dan 21 jaar kan zich op de website gbbregistratie.sr registreren, om in aanmerking te komen voor domeingrond.

Minister van Grondbeleid en Bosbeheer Dinotha Vorswijk, zei bij de launch dat het doel van dit online webportaal is om beter beleid te maken op het gebied van grondaanvragen. Hierdoor kan de regering precies zien wat de behoefte aan grond is vanuit de burgerij en in welke districten de meeste aanvragen liggen.

Volgens de bewindsvrouw zal de regering met de informatie gericht verkavekingsprojecten kunnen initiëren, zodat een ieder werkelijk in aanmerking kan komen voor een bouwkavel. Op de website mogen mensen hun voorkeur aangeven in welk district zij grond willen en voor welk doel ze het wensen te gebruiken. Ook zal meteen te zien zijn hoeveel aanvragen een persoon heeft.

Vorswijk zegt dat het een transparant systeem is. De wachttijd voor het verkrijgen van een bereidverklaring of beschikking wordt verkort.

President Santokhi gaf aan dat het niet alleen bij deze website zal blijven. De regering is menens het gehele ministerie van GBB te automatiseren en digitaliseren. In de regeringsraad moet er volgens het staatshoofd over twee maanden een besluit hierover genomen worden. Het stemt hem bijzonder goed dat middels dit nieuwe systeem de regering een beter beeld kan krijgen van de behoefte aan grond om het beleid daarop af te stevenen. Verder wil de staat op korte termijn in alle districten identificeren welke gronden toebehoren aan de staat, zodat de percelen voor grondzoekenden gereserveerd kunnen worden.

De regeringsleider zei verder dat de overheid ook wil overgaan tot het inventariseren van gronden waar mensen al een titel op hebben en nog niet ontsloten zijn. Die gebieden moeten ontsloten worden, zodat mensen kunnen bouwen. Hij benadrukte dat de woningnood enorm hoog is.

Voor woningzoekenden wordt er naar verschillende oplossingen gezocht. Een daarvan is het bouwen van flatwoningen. Hiervoor wordt er gewerkt aan de regelgeving voor het appartementsrecht.