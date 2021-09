VIDEO: President Santokhi verricht opening Choi’s Lelydorp

Op 29 september 2021 is onder protocol en op gepaste wijze de opening van Choi’s Lelydorp gevierd. De supermarktketen creëert met de nieuwe vestiging werk voor vijftig medewerkers. De bouw van de derde Choi’s supermarkt startte in 2018, maar door onvoorziene omstandigheden en de coronacrisis heeft het opleveren van het gebouw langer geduurd dan voorgenomen. President Chandrikapersad Santokhi was eregast en heeft de aanwezigen toegesproken.

De regeringsleider merkte op dat Choi’s niet alleen producten van wereldformaat levert, maar ook lokale producten aan de man brengt. Het staatshoofd is ervan overtuigd dat met de opening van het filiaal in Lelydorp vele kleine en middelgrote ondernemers met hun producten toegang zullen krijgen tot het hele land. Na het doorknippen van het openingslint mocht het staatshoofd als eerste een rondleiding krijgen in het nieuwe pand.

Een geëmotioneerde Rudy Choi geeft aan dat zijn ouders in de jaren zeventig begonnen met zelfgemaakte pindakoek. Later kwam er een winkel en de winkel werd een supermarkt. Vandaag de dag is Choi’s een niet weg te denken fenomeen in Suriname. Het geheim achter het succes is hard werken. De directeur spreekt zijn dank uit naar het personeel dat zich dagelijks inzet om klanten te voorzien van een goede service.

President Santokhi heeft benadrukt dat de belangrijkste boodschap die ondernemer Rudy Choi geeft, is dat hij vertrouwen heeft in Suriname. “Als hij geen vertrouwen had, was hij vanwege de financiële uitdagingen van het land en de coronacrisis niet doorgegaan. Wij als regering willen ondernemerschap de ruimte geven om zich te ontwikkelen,” aldus de regeringsleider. Het staatshoofd geeft verder aan dat er nog veel barrières zijn voor investeerders voor het doen van zaken. De president accentueert dat de regering middels goed beleid een hernieuwd investeringsklimaat zal creëren voor ondernemers.