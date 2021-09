Defensie Suriname huldigt 60 gepensioneerden

Het Surinaamse ministerie van Defensie heeft dinsdag 60 gepensioneerden gehuldigd. Het gaat om burgerpersoneel en militairen, die jarenlang trouw hun diensten hebben verleend aan de overheid. Minister Krishna Mathoera van Defensie prees de gepensioneerden voor hun trouw, doorzettingsvermogen, kracht en inzet. Zij benadrukte hoe belangrijk het personeel is voor de defensieorganisatie.

De bewindsvrouw hield de gepensioneerden voor dat de overheid hen zeer erkentelijk is voor hun bewezen diensten. “Woorden schieten tekort om jullie te bedanken. Het minimale wat wij wel kunnen doen, is stilstaan en memoreren wat u heeft betekent voor land, volk en de defensieorganisatie”, benadrukte de bewindsvrouw. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om in totaal 61 gepensioneerden op deze bijzondere dag te huldigen. Echter is één persoon de groep voorgegaan.

“Voor ons is de waardering en erkenning van onze mensen ontzettend belangrijk en wij gaan er alles aan doen om dat te blijven geven. Ik weet dat er een achterstand is. Een achterstand ook in het toekennen van medailles voor mensen die jarenlang hebben gewerkt”, vervolgde minister Mathoera. Volgens de bewindsvrouw zijn de medailles vanaf 2014 niet verstrekt, maar het ministerie is haar mensen niet vergeten.

Er is een overzicht gemaakt van degenen die daarop aanspraak maken. Dit jaar zal er nog geprobeerd worden om een deel van de mensen nog te voorzien van een medaille. Volgend jaar zal de achterstand dan volledig worden ingelopen met het verstrekken van de rest van de medailles. “Wij zullen als leiding van het ministerie alles in het werk stellen om u datgene te geven waarop u rechtens aanspraak maakt. Wij gaan geen enkel excuus accepteren”, aldus de minister.

Ook de plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger (NL), luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, bedankte de gepensioneerden voor hun geleverde bijdrage. Enkele van de gepensioneerde militairen hebben zelf de jongere generatie van militairen helpen vormen. Ook Kioe A Sen behoort tot deze groep van jonge generatie militairen. “Wij van de jonge generatie zullen bouwen op uw fundament”, aldus de plaatsvervangend bevelhebber.

Alle gepensioneerden mochten een pin, oorkonde en gesloten envelop in ontvangst nemen. Volgens minister Mathoera moet dit gezien worden als een teken van erkenning en appreciatie.