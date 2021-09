Bromfietser komt hard ten val na botsing met auto

Deze bromfietser is dinsdagavond hard ten val gekomen op een stoep na een botsing met een afslaande auto aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname. Hij raakte gewond en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De aanrijding vond plaats ter hoogte van Bingo Pizza. Beide weggebruikers reden in dezelfde richting over de Jagernath Lachmonstraat richting Coesewijnestraat. De autobestuurder sloeg bij de pizzazaak linksaf, zonder rekening te houden met het doorgaand verkeer met de aanrijding als gevolg.

De brommer is met zijn vervoersmiddel gevlogen en hard gevallen op de stoep. Daarbij heeft ook een geparkeerde Mark X schade opgelopen. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De autobestuurder is aangemerkt als de veroorzaker van de aanrijding. Zijn voertuig heeft bij de linkerportier schade opgelopen.