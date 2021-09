Pets Gajadien doet op zijn beurt ook aangifte tegen Rashied Doekhi

Nadat oud DNA-lid Rashied Doekhi dinsdag aangifte deed tegen Pets Gajadien, is laatst genoemde ook naar de politie gestapt. Op bureau De Nieuwe Grond deed Gajadien dinsdagavond aangifte tegen Doekhi terzake smaad, laster en valselijke verdenking.

De twee waren maandag te horen in een uitzending van Stanvaste Radio, waarbij de kemphanen elkaar over en weer verwijten maakten. Tijdens een ‘heftige discussie’ zijn er over en weer woorden gevallen en beschuldigingen geuit.

Dinsdag zijn beide mannen naar de politie gestapt voor het doen van aangifte.

In een reactie aan de redactie van Waterkant.Net stelt Gajadien dat hij gekrent is door onjuiste en beledigende uitspraken gedaan door Doekhi, tijdens het gesprek met Radio Stanvaste en daarom aangifte heeft gedaan: