Politie geeft koppige standhouders Wakapasi boete van SRD 10.000

Twee standhouders van Wakapasi hebben zondagavond elk een bestuurlijke boete van SRD 10.000 gekregen van de politie. Zij hadden hun stand tijdens lockdown nog opengehouden. De bekende locatie in Suriname was zondag druk bezocht. De politie heeft tijdens de lockdown ongeveer 400 personen van de plaats verwijderd.

Wakapasi was zaterdag ook druk bezocht. Honderden personen werden toen ook verwijderd. De kiosken waren ook open tijdens lockdown. Ook was er vrijdag sprake van een enorme drukte op de plaats van ongeveer 500 personen die zijn verwijderd. De kiosken waren toen ook nog open voor het publiek tijdens lockdown.

Naast Wakapasi heeft de politie in het weekend ook opgetreden bij andere drukke plaatsen. Vrijdag was verder een drukte bij bar dancing CHESS. Enkele personen verlieten de plaats toen de politie daar kwam. Een van de autobestuurders zou hebben ingereden op de politie. De sterke arm heeft de wagen klemgereden en de verdachte aangehouden. Verder was er een drukte bij bar dancing Emergency maar toen de politie ter plaatse ging, werd de deur op slot gedaan.

De informatie kwam bij de politie dat er een drukte was bij bar/dancing Perola, maar bij aankomst is niemand aangetroffen. Zaterdag was er ook een drukte bij Emergency en Club Excellente. De deuren werden echter dichtgedaan voor de politie.

Zondag is een streetparty aan de Beekhuizenweg stopgezet waarbij de organisator is beboet.