Manschappen Korps Brandweer Suriname in actie; lopen naar regeringsgebouw

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname (KBS) zijn vanmorgen in actie gegaan. Ze zijn na een algemene ledenvergadering (ALV) vanuit het hoofdkwartier van de Surinaamse brandweer aan de Gemenelandsweg gelopen naar het regeringsgebouw.

Binnen het korps bestaat grote ontevredenheid. Zo willen de manschappen een verhoging van hun voedingstoelage en aanpassing van hun medische dekking. Ook is er geen kleding en schoeisel beschikbaar.

Hierover is een brief gestuurd naar minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en vicepresident Ronnie Brunswijk. Er is echter nog niet op het schrijven gereageerd. De brandweerlieden zijn het wachten zat en liepen vanmorgen naar het regeringsgebouw in Paramaribo.