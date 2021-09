Momenteel woedt er een brand bij een houtmarkt aan de Duisburglaan in Suriname. Het vuur verspreidt zich razendsnel. De brand is in de buurt van Houtzagerij Nooitgedacht N.V.

De brandweer is inmiddels ter plaatse en past een zogeheten worst-case scenario toe. Het vuur is inmiddels overgeslagen naar een ander gebouw.

Arbeiders van het bedrijf proberen machines uit het magazijn te halen. Deze Facebook gebruiker ging live toen de brand net begonnen was: