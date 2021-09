Man, vrouw en kind door mannen mishandeld na ruzie om parkeerplaats

Zes mannen hebben een man, zijn vrouw en kind zondagavond aangevallen om een parkeerplaats aan de Grote Combeweg. Het begon met een ruzie over de parkeerplaats, welke is uitgemond in een vechtpartij, waarbij het gezin hardhandig werd aangepakt.

Beide partijen wilden op dezelfde plek parkeren, waarna er ruzie hierover ontstond. De mannen sloegen de drie slachtoffers. Een van hen had een houwer bij zich en kapte de man aan zijn rechterarm, terwijl zijn kompanen de twee overige slachtoffers sloegen. De verdachten maakten ook nog een telefoon van de man buit.

Tijdens de vechtpartij heeft een van de verdachten ook vernielingen aangericht aan de wagen van de slachtoffers. Na hun snode daad reden de agressieve mannen snel weg. De slachtoffers kregen hulp van een politieauto die voorbijreed. Ze werden naar de SEH verwezen voor medische behandeling.

De verdachten worden nog opgespoord.