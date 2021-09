Man tijdens praten met dame gestoken in buik

Een 30-jarige man is zondagochtend rond 2.00 uur aan de Grote Combéweg in zijn buik gestoken door een ander met een mes. Het is hem niet bekend waarom de verdachte hem heeft verwond.

Volgens het slachtoffer stond hij te praten met een dame. De dader kwam op een fiets en viel hem zonder enige aanleiding aan. Het slachtoffer raakte in een worsteling met de verdachte die hem met een mes in de buik heeft verwond.

Na de daad verliet de verdachte de plaats op zijn fiets. Het slachtoffer ging in bloedende toestand naar huis in het district Wanica en meldde naderhand de politie over de steekpartij. De politie ging naar het adres van de verdachte en schakelde de ambulance in.

De man verkeerde in kritieke toestand. De politie heeft de zaak in onderzoek.