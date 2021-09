Woning Hannaslustweg geheel door brand verwoest

Deze woning aan de Verlengde Hannaslustweg in Suriname, is zondag aan het begin van de avond geheel verwoest door brand. Twee personen die zich in de woning bevonden wisten het pand tijdig te verlaten.

Het huis werd bewoond door een vader, zijn zoon en een kleinzoon. Ten tijde van de brand sliep de vader, die samen met de kleinzoon thuis was. Hij merkte de brand op tijd op en wist met zijn kleinzoon uit het huis te vluchten. Daarbij waren ze niet in de gelegenheid om spullen mee te nemen.

De Surinaamse brandweer (KBS) kwam ter plaatse met 2 blusauto’s en een tankwagen. Ondanks hun inspanningen, zijn de woning en inboedel geheel afgebrand.

Het huis was wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Of de woning ook verzekerd was is niet bekend. Ook de oorzaak is nog onbekend. De politie van Santo Boma is ter plaatse voor onderzoek.