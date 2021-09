TCT staat met stakeholders stil bij Wereld Toerisme Dag

Het is vandaag, 27 september, Wereld Toerisme Dag en ook het Surinaamse ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) staat daarbij stil. TCT is zich bewust van de rol die toerisme kan vervullen in het verder ontwikkelen van de Surinaamse economie. In dat kader organiseert het departement maandag samen met de private sector een kick-off tourism activiteit. Onder het thema “Tourism for inclusive growth” zal samen met stakeholders worden stilgestaan bij deze dag alsook hoe de toerismesector een impuls te geven.

De activiteit vindt plaats in Residence Inn, dat speciaal voor deze dag ter beschikking is gesteld door de METS NV Travel & Tours. Een van de prioriteitsgebieden van het ministerie is het ontwikkelen en bevorderen van het toerisme in Suriname. Het thema “Tourism for inclusive growth” heeft daarom als onderbouwing, de bewustwording van de sociale, culturele, politieke en economische waarde van toerisme en de bijdrage die de sector kan leveren bij het bereiken van de sustainable development goals. Om deze bewustwording kracht bij te zetten zullen diverse activiteiten worden georganiseerd in Paramaribo, Nickerie, Coronie en Para. De kick-off zal bijgewoond worden door een kleine groep genodigden en zal ook live worden uitgezonden.

METS-directeur Sherida Mormon zegt dat op Wereld Toerismedag aandacht besteed wordt aan de impact van toerisme. Ze benadrukt dat deze sector veel positieve invloed kan hebben op de economie van het land en vooral werkgelegenheid teweegbrengt. Toerisme kan bijdragen aan het beter maken van gemeenschappen. “We moeten op andere manier kijken naar toerismeontwikkeling”, voegt de directeur eraan toe. Ze is ermee ingenomen dat het ministerie het initiatief heeft genomen om op deze dag specifiek aandacht te besteden aan toerisme. Het thema heeft, aldus directeur Mormon, vooral te maken met duurzame vormen van toerisme en impact hiervan op de samenleving.

Tijdens de kick-off activiteit zullen ook vertegenwoordigers van recreatieoorden van het district Para aanwezig zijn, waarbij de bijdrage van dit district aan het toerisme in Suriname naar voren zal komen. “Toerisme staat voor behoud van de omgeving en het brengt geldt in het laadje. Zeker 23% van de bevolking heeft emplooi in de sector en ook andere sectoren verdienen hieraan. Toerisme is veelomvattend en heeft impact op alle sectoren. Er is geen enkele sector die zoveel voordelen voor de samenleving oplevert als de toerismesector”, laat de METS-directeur optekenen. Ze zegt dat de Covid-pandemie wel meer nadelen dan voordelen heeft gehad voor de sector. “Het heeft de sector een aantal jaren teruggebracht en vooral voor onvoldoende inkomsten gezorgd. Aan de andere kant heeft het ons wel leren nadenken over kosten en efficiëntie.”

Uden geeft aan dat actoren in Suriname reeds voor Covid bezig waren de sector nieuwe impulsen te geven. Vooral omdat men zich ervan bewust is dat toerisme de economie ten goede komt. “Iedereen kan eraan verdienen, daarom ook het thema”, aldus Uden. Ze laat optekenen dat zowel de publieke als private sector betrokken zijn bij de activiteit. Naast het ministerie van TCT zullen ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA), de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) en de United Touroperators deelnemen. Vanwege de Covid-beperkingen is het programma niet al te ruim. “We willen wel de stakeholders bij elkaar brengen en debatteren over hoe Suriname weer op de kaart te zetten als het gaat om toerisme. We zullen de koppen bij elkaar steken over hetgeen we kunnen doen. Om de toerismesector een boost te geven hebben we iedereen nodig: goede wetgeving, mensen die kunnen inzien dat toerisme geldt in het laadje brengt en eenieder die denkt een bijdrage te kunnen leveren.”