Agressieve zuiplap (56) aangehouden na bedreigen vrouw, zoon en schoondochter

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de agressieve 56-jarige zuiplap Sudeshkoemar M. alias ‘Tesa’ aangehouden. Steeds wanneer hij dronken was schold hij zijn echtgenote, zijn zoon en schoondochter uit. Als dat niet genoeg was bedreigde hij hen met de dood en de woning in brand te zullen steken, meldt het Korps Politie Suriname.

In zijn dronken buien greep hij naar scherpe voorwerpen waarmee hij zijn echtgenote achterna ging. De vrouw zag steeds weer kans een veilig onderkomen te vinden. De man des huizes was op maandag 20 september in zijn dronken bui niet te weerhouden en deed weer bedreigende uitlatingen.

De huisbewoners schakelden de politie in, die hem bij aankomst in de boeien sloeg. Hij werd ter ontnuchtering opgehouden op het politiebureau. Toen hij nuchter was is hij voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.