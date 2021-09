Automobilist met vervallen rijbewijs veroorzaakt aanrijding met bromfiets

Een bromfietser en zijn duo-rijder zijn vrijdag in de late middag gewond geraakt, nadat een automobilist vanaf de weg naar links wilde afslaan in een inrit. Hij zag de bromfiets over het hoofd waarna een aanrijding volgde.

De auto reed over de martin Luther Kingweg richting Paranam. Vanuit de tegengestelde richting reed een bromfiets met twee personen over het rijwielpad. De automobilist zag deze over het hoofd toen hij linksaf wilde slaan naar een inrit.

Het gevolg hiervan was een aanrijding waarbij de twee jongemannen op de brom gewond raakten. Er werd een ambulance ingeschakeld om medische hulp te verlenen, maar deze kreeg pech onderweg en was flink vertraagd. Uiteindelijk werden de gewonden afgevoerd naar de SEH.

De automobilist die in een zwart gelakte auto reed, had geen geldig rijbewijs bij zich, omdat dit vervallen is. De man werd met een pro-wagen meegenomen naar politiebureau Houttuin.