57-jarige bromfietser dood nadat vrachtwagen afslaat zonder voorrang te verlenen

De bromfietser die gisteren overleed na een aanrijding met een Cola truck aan de Oost-West verbinding in Commewijne, is de 57-jarige Bidjaikoemar Ghisiawan. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De politie van het bureau Meerzorg kreeg donderdag 23 september omstreeks 15.00 uur een melding van een aanrijding tussen een vrachtwagen en een bromfiets op de kruising van de Mangreyweg en de Oost-Westverbinding en dat er daarbij sprake was van zwaar lichamelijk letsel.

De politieambtenaren begaven zich naar de locatie en troffen de bromfietser, die geen teken van leven meer vertoonde, op het wegdek aan (foto). Een arts stelde formeel de dood van het verkeersslachtoffer vast.

Onderzoek wees uit dat beide bestuurders over de Oost-Westverbinding reden, komende vanuit de richting van Tamanredjo en gaande in de richting van het oud Veerplein. De 46-jarige vrachtwagenchauffeur die voor reed, beschreef op voornoemde kruising een linkse bocht in de Mangreyweg, zonder voorrang te verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer met voor Bidjaikoemar het noodlottige gevolg.

Het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd. Hij werd voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden, terwijl het ontzielde lichaam van Bidjaikoemar ter obductie door de politie in beslag is genomen.

Beide voertuigen zijn ter herkeuring eveneens door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Oost, aldus de politie.