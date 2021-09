13 coronadoden op vrijdag 24 september geregistreerd

In Suriname zijn vrijdag 24 september maar liefst 13 coronadoden genoteerd. Dat blijkt uit de update van het coronadashboard van de BOG website (beeld onder).

Ook zijn er 136 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen na in totaal 295 keer testen (46%). Verder is het aantal personen in ziekenhuizen afgenomen van 97 naar 92.

In de ICU zijn er op dit moment 21 personen, 2 meer dan donderdag.

De cijfers van vrijdag 24 september 2021 op de BOG website: