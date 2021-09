VIDEO: Rob Jetten (D66) vraagt steun voor excuses slavernijverleden

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het jaar, heeft de fractievoorzitter van D66 woensdag een oproep gedaan aan zijn collega’s: steun het voorstel om excuses te maken voor het slavernijverleden.

Koloniale geschiedenis

Jetten: ‘In eerdere debatten heb ik aandacht gevraagd voor de manier waarop het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis doorwerkt in onze hedendaagse samenleving. Hoe patronen van stereotypering, discriminatie en institutioneel racisme voortkomen uit die geschiedenis en tot op de dag van vandaag leiden tot minder kansen voor veel Nederlanders.’

Jetten noemde het ‘historische staatsbezoek’ van de Surinaamse president Santhoki als nieuwe aanleiding om de geschiedenis zo snel mogelijk recht te doen. Jetten citeerde Santhoki over de historische band tussen Nederland en Suriname en constateerde dat Nederland zich nog altijd rekenschap moet geven van de geschiedenis.

Elkaar sterker maken

Jetten: “Als Nederland zijn excuses aanbiedt voor onze rol in het slavernijverleden kan dat het begin zijn van een heling van de wonden. Het kan de basis zijn voor een toekomst waarin we elkaar liefhebben, elkaar vertrouwen, elkaar sterker maken.”

Boucke & Wuite

Het in Paramaribo geboren D66-Kamerlid Raoul Boucke, dat namens zijn partij het woord voert over de belangrijke portefeuille klimaat, toonde zich fier op zijn fractievoorzitter: “Ontzettend trots dat Rob Jetten opnieuw een oproep doet voor excuses voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Een begin van de heling van de wonden.”

Ook D66-Kamerlid Jorien Wuite, voormalig gevolmachtigd minister van Sint Maarten, staat achter het voorstel: ‘Dit kan een bijdrage leveren aan de (Nederlands) Caribische samenleving en een verbetering van de eenheid in het Koninkrijk. Excuses zijn niet alleen belangrijk als erkenning, maar ook als nieuw begin. Nederland is zoveel sterker als alle mensen worden gezien, begrepen en gewaardeerd. Dat begint met een erkenning van de geschiedenis.’