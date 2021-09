Hoger beroep tegen uitspraak dat marechaussee op huidskleur mag controleren

Controle Alt Delete, een onafhankelijke organisatie die als doel heeft dat wetshandhavers alle mensen in Nederland gelijk behandelen, is niet te spreken over de uitspraak van de rechtbank dat Nederland etnisch profileren mag toestaan.

“Woensdag heeft de rechtbank wat ons betreft een uitspraak gedaan over wie wordt gezien als Nederlander. Als je niet wit bent, mag je uit de rij worden gehaald als niet-Nederlander, als een potentiĆ«le vreemdeling”, aldus de organisatie in een eerste reactie.

“De rechtbank heeft namelijk geoordeeld dat de Koninklijke Marechaussee bij grenscontroles mensen mede vanwege hun huidskleur mag controleren, ook als dit het beslissende criterium is. Wij schrikken hier enorm van. De deur voor discriminatie blijft hiermee wagenwijd open staan. Deze uitspraak is een enorme gemiste kans voor heel Nederland en enorm pijnlijk voor Nederlanders van kleur”, aldus Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete

De organisatie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de marechaussee op huidskleur mag controleren. Steun de oproep: kleur zegt niets over Nederlanderschap! Teken de petitie hier.