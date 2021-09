Nederlandse marechaussee mag reizigers controleren op etniciteit

De Nederlandse marechaussee mag reizigers aan de grens en bijvoorbeeld op Schiphol, blijven selecteren voor controle op basis van hun etniciteit. De rechter in Den Haag heeft geoordeeld dat er geen sprake is discriminatie.

De huidskleur of andere “onveranderlijke uiterlijke kenmerken” van iemand kunnen aanleiding geven om die persoon te controleren. Zolang dat niet de enige reden is voor controle, maar er ook andere zogenoemde risico-indicatoren zijn, is het gebruik van etniciteit toegestaan, oordeelt de rechter.

Oud-gemeenteraadslid in Eindhoven Mpanzu Bamenga werd in 2018 op Eindhoven Airport uit de rij gepikt omdat hij zou voldoen aan het risicoprofiel van een Nigeriaanse geldsmokkelaar die werd gezocht. Bamenga is een Nederlander met een Congolese achtergrond.

Volgens Bamenga worden aan de grens en op de luchthavens mensen uit de rij gepikt en gecontroleerd vanwege hun huidskleur of afkomst. Hij wil dat de rechter dit verbiedt en spande samen met Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties een zaak aan.

De rechter heeft deze week echter bepaald dat de marechaussee etniciteit en dus ook huidskleur, mag blijven gebruiken als reden voor controle