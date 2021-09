Tijdens lockdown beboette borrelaars blijken ook drugs en wapen te hebben

De stootgroep van de politie bijgestaan door leden van het Nationaal Leger (NL) en medewerkers van de Beveiliging en Bijstand dienst Suriname (BBS) hebben afgelopen zondag tijdens lockdown-uren, een bar aangedaan aan de Pandiet Paltan Tewarieweg. Aldaar werden enkele mannen die aan het borrelen waren op het terrein aangetroffen. Aan deze manspersonen werd een bestuurlijke boete opgelegd.

Op een gegeven moment gedroegen twee hunner, Melroy S. (27) en Marlon D. (39) zich vreemd, waardoor de inspecteur de opdracht gaf de bedoelde manspersonen in kwestie te fouilleren en eventueel na te gaan wat zij in hun tassen hadden verborgen. Bij die gelegenheid stuitte de wetsdienaren op vijf blokjes hasj met een gewicht van 500 gram en een wikkel marihuana van 20 gram die in de tas van de verdachte Melroy zat verborgen. Er is ook een digitale weegschaal en geld in zijn tas aangetroffen.

In de tas van Marlon D. trof de politie een wikkel ‘sukru’ met een gewicht van 1.57 gram en een revolver met vijf scherpe patronen aan. De drugs, digitale weegschaal, het vuistvuurwapen met scherpe patronen en het geld dat vermoedelijk van de drugsopbrengst afkomstig is, zijn door de politie in beslag genomen.

Hierna werden beide verdachten naar het politiebureau Livorno overgebracht in afwachting op hun voorgeleiding. De verdachte Melroy heeft gebruikt gemaakt van zijn zwijgrecht, terwijl Marlon heeft verklaard dat hij het wapen ongeveer twee weken geleden voor eigen veiligheid heeft gekocht.

Het tweetal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie. De zaak is overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade die belast zijn met het verder onderzoek.