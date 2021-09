Minister roept hulp in van iedereen in medische sector in strijd tegen COVID-19

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft dinsdag zijn bezorgdheid geuit over de verslechterde COVID-19 situatie in Suriname. Hij heeft een noodkreet geuit, waarin hij alle zorgwerkers en anderen in de medische sector, oproept om samen de strijd aan te binden tegen COVID-19.

De afgelopen weken is er in Suriname sprake van een fikse toename van het aantal besmettingen, waarbij er sprake is van een hoog besmettingspercentage. Daardoor komen veel personen in grote gezondheidsproblemen en moeten zij opgenomen worden.

Dinsdag was er sprake van 547 nieuwe besmettingen (38%) en 5 coronadoden. Ook is het aantal personen in de ziekenhuiszen weer gestegen en wel van 94 naar 105.

Dit legt een enorme druk op de capaciteit in de zorg, die al flink te verduren heeft. Behalve een tekort aan verpleegkundigen, artsen en andere ondersteunende diensten, heeft de zorg namelijk ook te maken met COVID-19 besmettingen op de werkvloer. Hierdoor moet personeel in quarantaine waardoor hele afdelingen gesloten moeten worden.

Ramadhin bedankte alle zorgwerkers, die inmiddels moe en uitgeput zijn, van harte voor hun inzet, energie, moeite en inspanning om de COVID zorg in het land te blijven garanderen.

Hij deed een oproep aan elke zorgwerker in Suriname: “Als u ingezet wenst te worden in de COVID strijd neem dan contact op met het ministerie om van gedachten te wisselen over uw inzet in de zorg. Ook (huis)artsen verpleegkundigen en (medische) studenten hebben we nodig, om samen de strijd aan te binden”, aldus de minister in zijn oproep.