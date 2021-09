Bromfietser dood na aanrijding met Cola truck in Commewijne

Aan de Hadji Indin Soemitaweg (Oost-Westverbinding) in Suriname is vanmiddag een bromfietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd rond 16.00u aangereden door een Coca Cola truck en liet het leven ter plaatse.

Vernomen wordt dat de truck ter hoogte van de Mangreweg wilde afslaan en de bromfietser over het hoofd zag. Er volgde een aanrijding die fataal was voor de bromfietser.

Door de klap vloog de bromfietser met zijn vervoersmiddel enkele meters verder. De Surinaamse politie was snel ter plaatse. De omgeving is afgezet en men is bezig met het onderzoek.