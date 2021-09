Ziekenhuizen ontvangen medische hulpgoederen

Afgelopen woensdag heeft de Badjalala Group of Companies in samenwerking met Stichting Vrienden van Suriname uit Tiel, Nederland medische hulpgoederen gedoneerd aan een 5-tal ziekenhuizen. Het gaat om de volgende ziekenhuizen, het Mungra Streekziekenhuis Nickerie, het Streekziekenhuis Marwina, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, ’s Lands Hospitaal en het Sint Vincentius Ziekenhuis. Het gaat om een bezending van twee grote zeecontainers met onder meer rolstoelen, mondkapjes, hand sanitizers en ziekenhuisbedden.

Fauzia Poese, die namens het Regionaal Ziekenhuis Wanica de geste in ontvangst nam, geeft aan heel erg dankbaar te zijn. Uitgaande van haar beroep onderstreept zij de dagelijkse noden in de ziekenhuizen en deze donatie komt in deze periode als geroepen. “We zullen de spullen zeker goed kunnen gebruiken”, aldus Poese. Het Mungra Streekziekenhuis Nickerie heeft voor de tweede maal een donatie mogen ontvangen van het bedrijf.

Inder Jaglal, vertegenwoordiger van het ziekenhuis uit het westen, is de donateurs zeer erkentelijk. Hij geeft aan dat er een goede samenwerking is tussen hem en directeur Badjalala. “Zodra wij een beroep doen op hem, is hij altijd bereid op welke wijze dan ook ons hulp te bieden”, zegt Jaglal.

De vertegenwoordigers van de overige ziekenhuizen die de artikelen in ontvangst namen, gaven ook aan dat het een welkome geste is. Dagelijks kampen zij met patiënten waarbij de ziekenhuis artikelen zeker goed aan te pas zullen komen.