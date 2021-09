In Concacaf League wedstrijd voetballende vp Brunswijk (60) gaat viraal

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk stond dinsdagavond in de basis bij de Concacaf League wedstrijd van Inter Moengotapoe tegen CD Olimpia uit Honduras. En het optreden van de 60-jarige vp van Suriname, is niet onopgemerkt gebleven.

Sportverslaggever Jon Arnold schreef op twitter:

“So…the Vice President of Suriname, who is 60 years old, is PLAYING in Concacaf League against Olimpia tonight, captaining the team he owns.“

Deze tweet van Arnold, die al eerder over Suriname schreef, werd daarna flink gedeeld door media over de hele wereld.

Inter Moengotapoe, Surinaamse landskampioen en club van Brunswijk, verloor de wedstrijd in het Franklin Essed Stadion en mag het over een week weer proberen tijdens de uitwedstrijd in Honduras.