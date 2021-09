Bestuurder zonder rijbewijs zwaargewond nadat hij van de weg raakt

De bestuurder van deze auto is dinsdagavond zwaargewond geraakt, nadat hij met zijn auto van de weg raakte. Het eenzijdig verkeersongeval vond rond 19.15u plaats aan de Hannaslustweg in Suriname.

De bestuurder reed over de Hannaslustweg gaande richting Magentakanaalweg, toen het ter hoogte van mastnummer 17460 mis ging. Hij verloor de controle over het stuur en kwam terecht in een trens langs de weg.

De man was na het ongeval niet aanspreekbaar (foto). De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in, waarna een onderzoek startte.

Gebleken zou zijn dat de man niet over een rijbewijs beschikt.