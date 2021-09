Afspraken legers Suriname en Brazilië over voortzetting bestaande militaire coöperatie

Brigadegeneraal João Roberto Albim Gobert uit Brazilië is deze week met zijn delegatie te gast bij het Nationaal Leger (NL) in verband met 19e editie van de “Regional Meeting for Military Exchange” (RRIM). Luitenant-kolonel Ashokkoemar Jagdew, commandant van de Landmacht tevens delegatieleider bij de gesprekken namens Suriname, zegt dat het om een jaarlijkse meeting gaat tussen de landmachten van Suriname en Brazilië, waarbij diverse militaire onderwerpen worden besproken.

Het gaat onder andere om afspraken met betrekking tot trainingen voor het Surinaams leger, werkbezoeken, deelname aan militaire activiteiten en aan gezamenlijke grenspatrouilles. Deze keer zullen er afspraken worden gemaakt over de voortzetting van de bestaande militaire coöperatie tussen de twee legers tot 2022. Op agenda staan ook bezoeken gepland aan de Surinaamse Militaire Academie (SMA) en Surinaamse Militaire School (SMS).

De defensieorganisaties van Suriname en Brazilië hebben al jaren een goede relatie. De meeste van onze officieren worden ook getraind in Brazilië. Voor het volgend jaar staat de 20ste RRIM gepland in Brazilië.