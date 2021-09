Organisatie protestdemonstratie neemt afstand van scheldende individuen

De organisatie WID, die verantwoordelijk is voor de protestdemonstratie georganiseerd op vrijdag 10 september 2021 tijdens de Anton de Kom-lezing, heeft in een verklaring afstand genomen van individuen die tegen de regels en afspraken in ongepast taalgebruik hebben gebezigd. Dat heeft zij vandaag, vier dagen na het protest, bekend gemaakt in een perscommuniqué.

WID hetgeen staat voor ‘Woorden, Intenties en Daden’ is een organisatie die wordt geleid door een kleindochter van Mevrouw Betsy Spier- van Bossé en Mauris van Bossé, beide personen die naar zeggen van het WID Anton de Kom hebben meegemaakt en een bijdrage hebben geleverd aan de documentaire over De Kom.

Volgens WID ging het om een vreedzaam protest, waarbij zij slechts hun boodschap wilde overbrengen. “Aan de aanwezigen is duidelijk en herhaaldelijk door mevrouw Bosse doorgegeven dat zij zich moesten onthouden van scheldwoorden en beledigingen naar een ieder, zoals naar de president van de Republiek Suriname en zijn gevolg”, zegt de organisatie in het communiqué en vervolgt:

“Ten aanzien van de protestdemonstratie zelf, is het besef doorgedrongen dat we ook te maken hebben gehad met uitspraken van enkele personen die WID heeft samengevat als onbetamelijk gedrag. WID neemt onmiddellijk afstand van individuen die tegen de regels in en afspraken ongepast taalgebruik hebben gebruikt.

De WID, wil middels deze ook een ieder bedanken die een bijdrage hebben geleverd om deze vreedzame demonstratie tot een goed einde te brengen. De W.I.D. blijft van oordeel dat op basis van de woorden intenties en daden van de president van Suriname, hij niet de geschikte persoon was om de lezing te houden.”

Na het protest boden Berylelena VAN Bossé en Henry Nijhove (Khadir Anomoksi) hun petitie aan de Surinaamse regering: