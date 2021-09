‘Anti-Santokhi demonstranten schofterig, respectloos, ordinair en racistisch’

[INGEZONDEN] – Een klein deel van de Surinaamse diaspora, bestaande uit voornamelijk Afro-Surinamers, heeft afgelopen vrijdag hun ware aard laten zien. Wat volgens hen een vreedzaam protest was tegen de uitnodiging van het Verzetsmuseum om de Surinaamse president Santokhi de Anton de Kom-lezing te laten houden, mondde uit in een protest wat schofterig, respectloos en ordinair maar bovenal racistisch was. En ik kan het weten, want ondergetekende was daar.

Het begon een uur voor de lezing, toen demonstranten zich verzamelden aan de overkant van de ingang van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Dit na een oproep van een zekere Henry Nijhove, die zichzelf ‘Khadir Anomoksi’ noemt op Facebook en blijkbaar niet heel erg gesteld is op Santokhi.

Achter het hek hadden zich circa honderd mensen verzameld, die alle langslopende bezoekers van de lezing uitjouwden. Met name ‘mensen die op Chan lijken‘, Hindoestanen dus, kregen de wind van voeren en werden uitgemaakt voor ondermeer ‘kaolo koelies‘. Geschrokken kwamen ze het gebouw binnen.

Maar ook anderen waaronder Afro-Surinaamse bezoekers van de lezing moest het ontgelden Ze werden uitgescholden en daarbij uitgemaakt voor verraders en redimoesoe. Doordat de demonstranten zelf hebben gefilmd en deze filmpjes online hebben geplaatst, is goed te horen welke scheldwoorden werden gebruikt tegen de bezoekers die veelal niets met de partij van Santokhi of de politiek te maken hadden.

Ook Santokhi zelf en de first lady van Suriname moesten het ontgelden. De president van Suriname werd ondermeer uitgemaakt voor voor boeler en er werd geroepen dat zijn vrouw een transgender zou zijn. Schofterig, respectloos en ordinair gedrag van mensen die verbaal zwak zijn en niet in staat zijn op een normale manier te communiceren. Volgens mij zijn velen niet ontwikkeld en hebben van huis uit geen normen en waarden meegekregen.

Opmerkelijk is ook het sterke pro-Bouterse sentiment onder de protestanten. Dat kwam naar voren in leuzen als ‘Tide Tamara, we stre go moro fara‘ en de aanwezigheid van NDP vlaggen. Twee reporters van het UP Netwerk, die tussen de demonstranten stonden, werden belaagd nadat een van hen de uitspraak deed, dat Bouterse een veroordeelde drugsdealer en moordenaar is.

De mannen van Hindoestaanse afkomst moesten zich snel uit de voeten maken, na zeer dreigende tegenreacties van demonstranten. De beelden van de belaging hebben zij, maar ze lieten zaterdag weten deze uit veiligheidsoverwegingen niet uit te zenden. “De veiligheid van onszelf en onze naasten weegt zwaarder, dan de verslaglegging van deze demonstratie”, aldus een verklaring van het UP Network.

En zo komen de ‘vredelievende’ demonstranten weg met hun schofterig gedrag. Hun protest had niets meer te maken met Anton de Kom of zijn gedachtegoed. In de aankondiging van de demonstratie had Henry Nijhove aangegeven dat er geprotesteerd zou worden tegen racisme. Maar uiteindelijk bleken veel mensen die hij had opgetrommeld, zelf de grootst racisten te zijn.

R. Hobber, Amsterdam.