415 nieuwe besmettingen en 2 doden, 90 personen in ziekenhuizen

In Suriname zijn maandag 13 september 415 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd na 926 keer testen (45%). Ook zijn er weer 2 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 90 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen en 14 op de intensive care.

Voorts blijkt uit de cijfers dat meer dan 75% van de opgenomen patiënten niet (volledig) is gevaccineerd. Van 20% is de status niet duidelijk en slechts 5% is volledig gevaccineerd.

Op dit moment zijn 3.284 personen in isolatie omdat ze eerder positief getest zijn.

