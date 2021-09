Personalia van doodgereden voetganger eindelijk bekend

De Surinaamse politie weet eindelijk wie de man is, die bij een aanrijding op zaterdag 7 augustus zwaargewond raakte en niet lang daarna in het zieknhuis kwam te overlijden. Het gaat om de 27-jarige voetganger Roché Beieren meldt het Korps Politie Suriname.

De aanrijding vond die dag omstreeks vijf uur in de ochtend plaats in de Hadji Iding Soemitaweg; ter hoogte van kilometer 11 te plantage Bittenzorg in het district Commewijne. Beieren is door een personenauto aangereden.

Uit de verklaring van de 52-jarige autobestuurder kwam naar voren dat hij op die bewuste dag over de Hadji Iding Soemitaweg reed, komende vanuit de richting van Meerzorg en gaande in de richting van Tamanredjo. Het slachtoffer liep aan de linkerzijde van de weg, in dezelfde rijrichting van de autobestuurder, toen hij is aangereden.

De bestuurder verklaarde verder aan de politie dat hij niet had gezien wie of wat hij had aangereden. Hij stopte aan de kant van de weg en stapte uit om na te gaan wat er precies aan de hand was. Hij zag niets op of langs de weg waarna hij naar huis reed.

Hij gaf verder aan dat het voorval hem bezig hield. Hij besloot naar de politie van het bureau Commewijne te gaan om zijn verhaal te doen. Dat vond omstreeks zes uur in de ochtend plaats. De politie ging samen met de autobestuurder naar de locatie en troffen Roché Beieren zwaar gewond langs de weg aan.

Beieren was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. Aldaar werd hij op de afdeling Intensive Care ter verpleging opgenomen. Op zondag 8 augustus is hij overleden.

Het ontzielde lichaam van Roché Beieren is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden. Het rijbewijs van de autobestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd. Verkeersunit Regio Oost is belast met het verder onderzoek in deze zaak.