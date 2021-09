5 coronadoden en 312 nieuwe besmettingen na 718 keer testen

In Suriname zijn zaterdag 11 september weer 5 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is overleden in het land, is hierdoor gestegen van 756 naar 761.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er 312 nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen, na 718 keer testen (43%).

Opmerkelijk is dat het aantal opgenomen personen in ziekenhuizen is gedaald van 107 naar 91.

De cijfers van zaterdag 11 september 2021: