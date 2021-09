Man (57) vecht vanwege ‘stress’ in overvolle woning met familieleden

De Surinaamse politie heeft een 57-jarige man aangehouden nadat hij in huis heeft gevochten en doodsbedreigingen uitte tegen onder andere zijn zus. De man, Iwan P., verklaarde aan de politie dat hij vanwege stress in de overvolle woning, over is gegaan tot het plegen van de strafbare handeling meldt het Korps politie Suriname.

De wetsdienaren deden na de melding van een bedreiging en mishandeling op donderdag 2 september aan de Nieuw Weergevondenweg, het adres aan voor onderzoek. Bij aankomst werd Iwan niet thuis aangetroffen.

Volgens verklaring van het slachtoffer, zijnde een oudere zus van Iwan wonen zij met hun bejaarde moeder en andere gezinsleden in een overvolle woning. Hierdoor kreeg zij meermalen om het huis ruzie met haar jongere broer, die op 2 september uitmondde in een vechtpartij. Tijdens de ruzies heeft Iwan haar ook meermalen met de dood bedreigd.

De verdachte meldde zich dezelfde dag aan op het politiebureau en werd direct aangehouden. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.