In het Saramaccakanaal in Suriname is vanmiddag een drijvend lichaam in het water gesignaleerd. Een voorbijganger zag het lichaam en maakte onderstaand filmpje. Ook de Surinaamse Maritieme Politie werd ingeschakeld.

Het is nog niet bekend hoe het lichaam daar terecht is gekomen en wat de identiteit is van de persoon. Het zou vermoedelijk gaan om een vrouw.

Het filmpje van voorbijganger Bruce: