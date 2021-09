COVID-19: 3 doden en 380 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 3 coronadoden en 380 nieuwe besmettingen geregistreerd. De nieuwe gevallen zijn aan het licht gekomen uit 769 swabs. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het kader van de recente COVID-19 ontwikkelingen in Suriname en wel de kritische situatie in ziekenhuizen en blijvende toename van besmettingen, zal er donderdag 9 september na lange tijd weer een persconferentie van de overheid worden belegd.

Suriname heeft de afgelopen dagen te maken met een aandeel van positieve tests van rond de 50%. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zet in op minder dan 10 procent positieve coronatests. Ter vergelijking: het aandeel positieve tests in Nederland was eind augustus 12,9 procent.

De COVID-19 persconferentie op donderdag 9 september start om 18.00u. Hierbij zitten aan Bernardo Panka, Internist-intensivist, lid OMT en woordvoerder, Claudia Redan, Algemeen directeur AZP en lid OMT, Lycke Woittiesz, Internist-Infectioloog, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, Medisch directeur ‘s Lands Hospitaal, voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie en een vertegenwoordiger van de Vereniging van Medici.

De cijfers van dinsdag 7 september 2021.