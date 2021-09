Politie neemt muziekinstallaties in beslag na overlast

De politie van Latour heeft maandagavond opgetreden op twee adressen in haar verzorgingsgebied van waar meldingen van geluidsoverlast zijn binnengekomen. Op beide locaties zijn muziekinstallaties in beslag genomen.

De politie ging bij een pand aan de Nieuw Zorgweg. Buren ondervonden last van overluid muziek die op de locatie werd afgespeeld. De sterke arm heeft daar de muziekinstallatie in beslag genomen.

Een verder onderzoek wees uit dat een man op de plaats was met zijn voertuig waarin drugs en fijnwegers zijn gevonden. Hij is in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen in Suriname.

Verder heeft de politie van Latour opgetreden bij een pand aan de Faizelweg waar ook een muziekinstallatie in beslag is genomen. Buren hadden aangegeven last te hebben van overluid muziek. Bij dit pand is een man aangehouden want ook bij hem zijn drugs en fijnwegers in beslag genomen. Hij is in verzekering gesteld.